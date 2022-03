DGAP-Adhoc: OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG: Alleinvorstand tritt mit Einverständnis des Aufsichtsrats vorzeitig zurück

DGAP-Ad-hoc: OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Personalie

OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG: Alleinvorstand tritt mit Einverständnis des Aufsichtsrats vorzeitig zurück



03.03.2022 / 12:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 3. März 2022 - Frau Jana Retsch, Alleinvorstand der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft ("OAB AG"), hat heute erklärt, dass sie ihr Mandat im Einverständnis mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. April 2022 vorzeitig niederlegen wird; ebenfalls auf diesen Zeitpunkt wir der Anstellungsvertrag aufgelöst. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen strafrechtlichen Ermittlungen. Der Aufsichtsrat wird den Vorstand rechtzeitig neu besetzen. Der Aufsichtsrat spricht Frau Retsch seinen Dank für die bisher bereits geleistete Arbeit aus.



Mitteilende Person: Jana Retsch, Vorstand der OAB AG



Kontakt

OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Hohe Bleichen 8

20354 Hamburg

Tel: +49 40 555536202

Fax: +49 40 55553625

info@oab-ag.de; www.oab-ag.de

