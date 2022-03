DGAP-Adhoc: Pacifico Renewables Yield AG: Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022

DGAP-Ad-hoc: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Prognose

Pacifico Renewables Yield AG: Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022



31.03.2022 / 07:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pacifico Renewables Yield AG: Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 Grünwald (31.03.2022/07:46) - Die Pacifico Renewables Yield AG (die "Gruppe", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) veröffentlicht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse zwischen 33,0 Mio. und 43,0 Mio. . Damit liegt die Prognose über der aktuellen Markterwartung in Höhe von 32,0 Mio. (arithmetischer Mittelwert der bis zum 30. März 2022 veröffentlichten Analystenschätzungen, Median: 32,5 Mio. ). Die Umsatzprognose der Gruppe basiert auf bereits guten Windverhältnissen in Kombination mit hohen Strompreisen im Januar und Februar 2022 sowie der Möglichkeit anhaltend hoher Strompreise. Insbesondere die Strompreise in Polen und Deutschland schaffen aus Sicht der Gruppe ein signifikantes Umsatzpotenzial. Jedoch unterliegen Strompreise derzeit einer erheblichen Volatilität, wodurch sich eine breite Spanne der prognostizierten Umsatzerlöse ergibt. Investor-Relations- und Medienanfragen info@pacifico-renewables.com



Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden wir die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. 31.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

