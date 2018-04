DGAP-Adhoc: Ringmetall Aktiengesellschaft: Wechsel der Notierung vom Freiverkehr in den regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse

DGAP-Ad-hoc: Ringmetall Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Ringmetall Aktiengesellschaft: Wechsel der Notierung vom Freiverkehr in den regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse



Wechsel der Notierung vom Freiverkehr in den regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse München, 30. April 2018 - Der Vorstand beabsichtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats, sämtliche Aktien der Ringmetall AG (ISIN DE0006001902) zum Handel am regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich im Juli 2018 zu zuzulassen und zu notieren. Die Aktien der Ringmetall AG sind derzeit noch im Segment Scale des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Gesellschaft behält sich vor, im Rahmen der Zulassung zum regulierten Markt eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 5 Prozent des Grundkapitals mit Bezugsrecht durchzuführen. Die Zulassung der Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der Wechsel vom Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in den regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sind Teil der strategischen Neupositionierung der Gesellschaft am Kapitalmarkt. Mit der Zulassung bzw. dem Wechsel in den regulierten Markt und den damit verbundenen höheren Transparenz- und Publizitätsanforderungen ist beabsichtigt, die Attraktivität der Aktie der Ringmetall AG am Kapitalmarkt zu steigern und eine höhere Aufmerksamkeit bei Investoren und Analysten zu erzielen.

Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hoch sichere Dichtungs- und Verschluss-Systeme für die chemische, die petrochemische und die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro im Jahr. 30.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

