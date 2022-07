DGAP-Adhoc: Schweizer Electronic AG: Vorläufiges Ergebnis zum ersten Halbjahr 2022 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr

DGAP-Ad-hoc: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

Schweizer Electronic AG: Vorläufiges Ergebnis zum ersten Halbjahr 2022 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr



28.07.2022 / 11:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Schweizer Electronic AG: Vorläufiges Ergebnis zum ersten Halbjahr 2022 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr Auftragsbestand +26 Prozent

Umsatz steigt um +9 Prozent

EBITDA-Quote mit -11 Prozent unterhalb Erwartung

Prognose angepasst Schramberg, 28. Juli 2022 Nach vorläufigen Zahlen erzielte die SCHWEIZER Gruppe im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2021: 59,4 Mio. Euro). Dies entspricht einem Umsatzwachstum von +8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Durch einen anhaltenden guten Auftragseingang im 2. Quartal erhöhte sich der Auftragsbestand somit auf 242,4 Mio. Euro (31.12.2021: 191,8 Mio. Euro). Das vorläufige EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug -7,1 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2021: -5,2 Mio. Euro). Die EBITDA Quote beträgt somit -11,0 Prozent (erstes Halbjahr 2021: -8,8 Prozent) und lag damit unterhalb unserer Erwartungen. Wesentliche Ursache ist eine Verzögerung der positiven Effekte aus den eingeleiteten Ergebnisverbesserungsmaßnahmen im chinesischen Tochterunternehmen. Vor dem Hintergrund der im Jahresverlauf gestiegenen Unsicherheiten hat der Vorstand entschieden, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu aktualisieren. Der Vorstand erwartet ein Umsatzwachstum in der Bandbreite von +5 bis +15 Prozent (bisher: +10 bis +20 %). Die Erwartung für die EBITDA-Quote wird auf -4 bis -8 Prozent (bisher: +1 % bis -4 %) angepasst. Die zur Sicherung einer ausreichenden Liquidität der chinesischen Tochtergesellschaft geführten Investorengespräche machen gute Fortschritte. Aus heutiger Sicht wird die Umsetzung der Kapitalmaßnahmen in China im zweiten Halbjahr angestrebt. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2022 werden am 5. August 2022 unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte bekannt gegeben. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-kennzahlen.

Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol SCE, ISIN DE 000515623) zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von: Elisabeth Trik

Investor Relations

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg / Germany

Telefon: +49 7422 512 302

Fax: +49 7422 512 777 302

E-mail: ir@schweizer.ag

