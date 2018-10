DGAP-Adhoc: SHOPiMORE AG: Nussbaum Medien kündigt Dienstleistungsvertrag mit Shopimore AG / Anpassung der Guidance

DGAP-Ad-hoc: SHOPiMORE AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Nussbaum Medien kündigt Dienstleistungsvertrag mit Shopimore AG

Shopimore AG passt Guidance an Ingolstadt, den 31.10.2018 - Die im Freiverkehr Düsseldorf gelistete SHOPiMORE AG (ISIN DE000A2BPK42) erhielt heute von Nussbaum Medien eine Kündigung des bestehenden Dienstleistungsvertrages. Die Wirksamkeit dieser Kündigung unterliegt noch einer abschließenden rechtlichen Prüfung durch die SHOPiMORE AG. Ohne Durchführung des Dienstleistungsvertrags verliert SHOPiMORE für die restlichen Monate 2018 und 2019 bereits fix eingeplante Umsätze und wird daher vorsorglich die Guidance entsprechend anpassen. Unter Einbeziehung der 100%-Tochter Shopimore GmbH, Hitzendorf / Österreich, plant das Management ohne weitere Umsetzung des Dienstleistungsvertrags mit Nussbaum Medien die folgenden Zahlen per 31.12.2018 bzw. für das Geschäftsjahr 2018: - Kundenanzahl: 600 - Umsatz für das Geschäftsjahr 2018: EUR 400.000,- - EBITDA für das Geschäftsjahr 2018: EUR -620.000,- Über SHOPiMORE AG:

SHOPIMORE bietet ein Software Komplett-Paket, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich Multichannel Handel zu betreiben. SHOPIMORE stellt alle relevanten Systeme wie Online Marktplätze, Kundenkarten - bzw. Kundenbindungssystem (in Kooperation mit mc mycard), Online Shops, Warenwirtschaftssysteme und POS Kassensysteme in der Cloud zur Verfügung. www.shopimore.de Kontakt:

