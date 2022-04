DGAP-Adhoc: Sixt SE: Konzernumsatz in Höhe von ca. 580 Mio. Euro und Konzern-EBT zwischen 80 Mio. Euro und 95 Mio. Euro in Q1 2022

DGAP-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

04.04.2022 / 19:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sixt SE: Konzernumsatz in Höhe von ca. 580 Mio. Euro und Konzern-EBT zwischen 80 Mio. Euro und 95 Mio. Euro in Q1 2022



Pullach, 04. April 2022 Auf Grundlage vorläufiger Zahlen betragen im ersten Quartal 2022 der Konzernumsatz des Sixt-Konzerns voraussichtlich ca. 580 Mio. Euro (Q1 2021: 330 Mio. Euro) und das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) voraussichtlich zwischen 80 Mio. Euro und 95 Mio. Euro (Q1 2021: -14 Mio. Euro). Im Vorjahresquartal war die Geschäftstätigkeit des Sixt Konzerns insbesondere in Europa von pandemiebedingten Einschränkungen des Reiseverkehrs erheblich beeinträchtigt. Eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal war schon vor Jahresbeginn abzusehen. Die vorläufigen Zahlen verfestigen diese Erwartung und zeigen ein starkes erstes Quartal 2022, das an die erfreuliche Entwicklung der vorangegangenen Quartale anknüpft. Maßgeblich hierfür ist insbesondere das anhaltend gute Marktpreisniveau. Die im Geschäftsbericht 2021 veröffentliche Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit den dort genannten Unsicherheiten (insbesondere die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Folgen) gilt unverändert fort. Die Sixt SE wird die Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März 2022 wie geplant am 12. Mai 2022 veröffentlichen.

