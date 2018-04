DGAP-Adhoc: Sixt SE: Sixt erreicht im ersten Quartal überdurchschnittliches Ergebnis und erhöht Gewinnerwartung für das Gesamtjahr 2018

DGAP-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

Sixt SE: Sixt erreicht im ersten Quartal überdurchschnittliches Ergebnis und erhöht Gewinnerwartung für das Gesamtjahr 2018



25.04.2018 / 15:32 CET/CEST

Sixt erreicht im ersten Quartal überdurchschnittliches Ergebnis und erhöht Gewinnerwartung für das Gesamtjahr 2018 Pullach, 25. April 2018 - Die Geschäftsentwicklung des Mobilitätsdienstleisters Sixt SE lag im ersten Quartal 2018 erheblich über der des entsprechenden Vorjahresquartals. Nach heute abgeschlossener Auswertung vorläufiger Zahlen beträgt das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) für das erste Quartal 2018 voraussichtlich rund 244 Mio. Euro (Vorjahr: 36,8 Mio. Euro) und der operative Konzernumsatz für das erste Quartal 2018 voraussichtlich knapp über 540 Mio. Euro (Vorjahr: 493,2 Mio. Euro). In dem Konzern-EBT des ersten Quartals 2018 ist dabei ein Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf der Anteile der Sixt SE an dem Gemeinschaftsunternehmen DriveNow an die BMW Group in Höhe von rund 196 Mio. Euro enthalten. Bereinigt um diesen Sondereffekt wird das Konzern-EBT für das erste Quartal 2018 voraussichtlich rund 48 Mio. Euro betragen und damit ebenfalls deutlich über dem Ergebnis des entsprechenden Vorjahreszeitraums liegen. Diese erhebliche Steigerung des um den Sondereffekt bereinigten Konzern-EBT beruht maßgeblich auf einem Ergebnisanstieg im Geschäftsbereich Autovermietung sowohl im Inland als auch im Ausland. Als Folge der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal und des bisherigen Geschäftsverlaufs im zweiten Quartal geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass das Konzern-EBT im Gesamtjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen wird (Vorjahr: 287,3 Mio. Euro). Bisher war der Vorstand von einem leicht steigenden Konzern-EBT ausgegangen. Hinsichtlich des operativen Konzernumsatzes geht der Vorstand weiterhin von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus (Vorjahr: 2.309,3 Mio. Euro). Die Sixt SE wird die Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März 2018 wie geplant am 29. Mai 2018 veröffentlichen. Hinweis: "Operativer Konzernumsatz" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Zusammensetzung des operativen Konzernumsatzes sind im Geschäftsbericht 2016 der Sixt SE auf S. 90 (abrufbar unter ir.sixt.com) bzw. ab dem 27. April 2018 auch im Geschäftsbericht 2017 auf S. 101 verfügbar. Kontakt:

