DGAP-Adhoc: SolarWorld AG i.I./i.L.: Zahlung auf beide Anleihen

DGAP-Ad-hoc: SolarWorld AG i.I. / Schlagwort(e): Anleihe

SolarWorld AG i.I./i.L.: Zahlung auf beide Anleihen



04.04.2019 / 13:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen

nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 04.04.2019

Schlagwort(e): Anleihe(n)

(Wertpapier-Kennnummer Aktie: WKN A1YCMM / ISIN DE000A1YCMM2)

(Wertpapier-Kennnummern Anleihen: WKN A1YDDX / ISIN DE000A1YDDX6 und WKN A1YCN1 / ISIN DE000A1YCN14)



Insiderinformation nach Artikel 17 MAR SolarWorld AG i.I./i.L.: Zahlung auf beide Anleihen Bonn, 04. April 2019 - Dem Insolvenzverwalter über das Vermögen der SolarWorld AG i.I./i.L., Bonn, (WKN A1YCMM / ISIN DE000A1YCMM2) ist heute seitens der gemeinsamen Vertreter der Gläubiger der beiden Anleihen (WKN A1YDDX / ISIN DE000A1YDDX6 bzw. WKN A1YCN1 / ISIN DE000A1YCN14) Folgendes mitgeteilt worden: Auf die vorgenannten Anleihen der SolarWorld AG i.I./i.L. soll eine Zahlung erfolgen, die aus einer Verwertung von Sicherheiten gespeist werden soll. Nach Rücksprache der gemeinsamen Vertreter mit der Zahlstelle der beiden Anleihen (DZ BANK AG) geht die DZ BANK AG davon aus, dass die Zahlung wie folgt vollzogen wird:



Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN A1YDDX / ISIN DE000A1YDDX6 )

Höhe der Zahlung pro Stück: EUR 8,96

Voraussichtlicher Bestandsstichtag: 11.04.2019 (nach Handelsschluss)

Voraussichtlicher Zahltag: 12.04.2019



Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN A1YCN1 / ISIN DE000A1YCN14)

Höhe der Zahlung pro Stück: EUR 9,21

Voraussichtlicher Bestandsstichtag: 11.04.2019 (nach Handelsschluss)

Voraussichtlicher Zahltag: 12.04.2019 Kontakt:

SolarWorld AG i.I./i.L.

Investor Relations

Tel.-Nr.: +491718686482

E-Mail: tsc@tsc-komm.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SolarWorld AG i.I./i.L. Martin-Luther-King-Straße 24 53175 Bonn Deutschland Telefon: +49 1718686482 E-Mail: tsc@tsc-komm.de Internet: www.solarworld.de ISIN: DE000A1YCMM2, DE000A1YDDX6, DE000A1YCN14 WKN: A1YCMM, A1YDDX, A1YCN1 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange 04.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de