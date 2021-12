DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen

DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen



23.12.2021 / 00:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Unterzeichnung einer Vereinbarung durch die TAG zum Erwerb von 100% der Anteile an ROBYG, dem führenden Entwickler von Wohnungen in Polen, für einen voraussichtlichen Kaufpreis, nach Abzug von bestimmten Anpassungen, von ca. PLN 2.500 Mio. (ca. EUR 550 Mio.)

- Aktuell gesicherte Pipeline von ROBYG umfasst ca. 23.000 Wohnungen in vier polnischen Städten und ermöglicht TAG umfassenden Markteintritt in Warschau

- In Kombination mit ihrer Tochtergesellschaft Vantage Development S.A. verstärkt die TAG so den Aufbau des dann mit mehr als 20.000 Einheiten größten Mietwohnungsportfolios in den polnischen Großstädten Warschau, Breslau, Posen, Dreistadt, Krakau und Lodz, das in den Jahren bis 2028 fertiggestellt werden soll

- Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 vollzogen; Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 750 Mio. gesichert, die in 2022 abgelöst werden soll

Hamburg, 22. Dezember 2021

Die TAG Immobilien AG ("TAG") hat heute über eine 100%ige Tochtergesellschaft einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Anteile an der ROBYG S.A. ("ROBYG") von Bricks Acquisitions Limited, einem Unternehmen kontrolliert von The Goldman Sachs Group, Inc. und Fonds, die von verbundenen Unternehmen von Centerbridge Partners L.P. beraten werden, ("Verkäufer") unterzeichnet. Der Erwerb erfolgt rund zwei Jahre nach dem erfolgreichen Einstieg der TAG in den wachsenden polnischen Wohnungsmarkt durch die Übernahme von Vantage Development S.A. ("Vantage") Ende 2019. Der endgültige Kaufpreis basiert auf einem Transaktionswert von PLN 3.150 Mio. (c. EUR 694 Mio.) und ist von verschiedenen Ausschüttungen an die Verkäufer in Höhe von bis zu PLN 700 Mio. (ca. EUR 154 Mio.) abhängig, die vor dem Vollzug der Transaktion erfolgen sollen und wird voraussichtlich in einer Spanne von ca. PLN 2.450-2.550 Mio. (ca. EUR 540-560 Mio., basierend auf einem PLN/EUR-Wechselkurs von 0,22) liegen.

Der Kaufpreis, mögliche Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten von ROBYG und weiteres Working Capital für die Investitionen von ROBYG werden über eine Brückenfinanzierung von bis zu EUR 750 Mio. finanziert. Die Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der erforderlichen kartellrechtlichen Freigabe. Der Vorstand der TAG beabsichtigt, die Brückenfinanzierung durch Kapitalmarktinstrumente im Jahr 2022 zu refinanzieren, sofern die Marktbedingungen dies zulassen.

ROBYG ist Polens größter Wohnimmobilienentwickler mit Schwerpunkt auf die Großstädte des Landes. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 26.000 Wohneinheiten fertiggestellt und übergeben. Die gesicherte Pipeline besteht derzeit aus Wohnbauprojekten in Warschau, Breslau, Dreistadt und Posen mit insgesamt ca. 23.000 noch nicht verkauften Einheiten. Davon werden nach den derzeitigen Planungen der TAG bis zu ca. 12.000 Einheiten nach Fertigstellung langfristig im Bestand gehalten, um das Mietportfolio der TAG in Polen zu ergänzen, während der Rest der Entwicklungspipeline (ca. 11.000 Einheiten) zum Verkauf vorgesehen ist.

