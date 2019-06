DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding SE: Grundsätzliche Einigung über Brückenfinanzierung

DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Finanzierung

TOM TAILOR Holding SE: Grundsätzliche Einigung über Brückenfinanzierung



16.06.2019 / 18:17 CET/CEST

Hamburg, 16. Juni 2019. In den Gesprächen der TOM TAILOR Holding SE ("Gesellschaft") mit den Konsortialbanken sowie dem Großaktionär Fosun konnte eine erste Einigung über eine Brückenfinanzierung bis Mitte August mit den folgenden Eckpunkten erzielt werden: - Fosun stellt der Gesellschaft kurzfristig ein Darlehen in Höhe von EUR 18,5 Millionen zur Verfügung. - Die Konsortialbanken setzen die am 30. Juni 2019 fällige EUR 7,5 Millionen Regeltilgung unter dem Konsortialkredit bis Mitte August aus. - Die Konsortialbanken räumen der Gesellschaft eine neue Akkreditivlinie in Höhe von EUR 30 Millionen für Warenbestellungen ein. Die endgültige Bereitstellung der Linien steht noch unter dem Vorbehalt der Einigung über die finalen Bedingungen, des Abschlusses verbindlicher Verträge sowie der Zustimmung der jeweiligen Gremien. Die durch die Brückenfinanzierung gewonnene Zeit soll dazu genutzt werden, den Independent Business Review (IBR) zu finalisieren und eine Einigung über die finale Finanzierungsstruktur und die Beiträge der jeweiligen Parteien zu erzielen.

