DGAP-Adhoc: Varengold Bank AG: Vorläufige, nicht testierte Geschäftszahlen 2018

Varengold Bank AG: Vorläufige, nicht testierte Geschäftszahlen 2018



27.03.2019 / 16:00 CET/CEST

Hamburg, 27. März 2019 - In 2018 hat die Varengold Bank AG konsequent die Aktivitäten in den strategischen Feldern Marketplace Banking und Transaction Banking ausgebaut. Nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen schloss die Varengold Bank AG somit das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 356.574,96 EUR ab (Vorjahr: 23 TEUR). In der Summe betrug das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit der Varengold Bank AG 2.283.410,60 EUR (Vorjahr: 556 TEUR). Das vergleichsweise hohe Steuerergebnis resultiert im Wesentlichen aus steuerlichen Hinzurechnungen aus Fondsinvestments sowie steuerlich nicht anerkannter Abschreibungen.



Für das laufende Jahr 2019 ist es Ziel der Varengold Bank, ihre Kunden im Marketplace Banking noch intensiver durch eine Ausweitung der Produktpalette insbesondere um Fronting Services zu unterstützen. Zudem soll die Internationalisierung der Transaction Banking Services konsequent vorangetrieben werden.



Der Vorstand sieht dem weiteren Jahresverlauf 2019 angesichts der positiven Marktakzeptanz der Varengold Produkte optimistisch entgegen. Die Bank wird den testierten Jahresabschluss im Juni 2019 veröffentlichen.

