DGAP-Adhoc: wallstreet:online AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 und Prognose für 2022

DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Umsatzentwicklung

wallstreet:online AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 und Prognose für 2022



07.03.2022 / 13:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



wallstreet:online AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 und Prognose für 2022 Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Berlin, 7. März 2022 - Die wallstreet:online AG ("wallstreet:online" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2GS609), gibt heute vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erreichte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 einen konsolidierten Gesamtumsatz i.H.v. ca. 51,4 Mio. Das konsolidierte operative EBITDA* wird voraussichtlich ca. 4,4 Mio. betragen. Das Ergebnis wurde maßgeblich durch Investitionen in Höhe von 13,1 Mio. in die Neukundengewinnung des Smartbrokers beeinflusst. Das operative EBITDA* vor Kundengewinnungskosten wird damit bei ca. 17,5 Mio. liegen. Nach vorläufigen Zahlen überschreitet die Gesellschaft damit die Umsatzprognose in Höhe von 45 bis 50 Mio. Das operative EBITDA* liegt im Rahmen der Prognose. Der vollständige und geprüfte Jahres- und Konzernabschluss 2021 nach HGB wird voraussichtlich im Mai 2022 auf www.wallstreet-online.ag veröffentlicht. Für das Geschäftsjahr 2022 plant die Gesellschaft mit einem Konzernumsatz im Bereich von ca. 62 bis 67 Mio. und einem konsolidierten operativen EBITDA zwischen 10 und 12 Mio. Die signifikante Investition in das Wachstum des Smartbroker wird fortgesetzt. Der Aufwand für die Neukundengewinnung für den Smartbroker wird im Geschäftsjahr 2022 mit ca. 6 Mio. eingeplant, sodass das operative EBITDA* vor Kundengewinnungskosten zwischen 16 und 18 Mio. liegen wird. * Die Kennzahl operatives EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sowie den Einmaleffekten i.H.v. insgesamt ca. - 0.5 Mio. für Kosten im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung. Mitteilende Person: Matthias Hach, Vorstandsvorsitzender 07.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de