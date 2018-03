DGAP-News: Börsengang der Godewind Immobilien AG: Update zum Bookbuilding

Börsengang der Godewind Immobilien AG: Update zum Bookbuilding

Börsengang der Godewind Immobilien AG: Update zum Bookbuilding

26.03.2018 / 16:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Börsengang der Godewind Immobilien AG:

Update zum Bookbuilding

Frankfurt, am 26. März 2018. Godewind Immobilien AG (die "Gesellschaft" oder

"Godewind") hat am 09. März 2018 Pläne für ihren Börsengang am regulierten

Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben.

Seit Beginn der Angebotsperiode am 12. März 2018 ist der Börsengang auf

reges Investoreninteresse gestoßen. Godewind erwartet nun Brutterlöse in

Höhe von EUR375 Millionen durch den Verkauf von 93.750.000 der bis zu

112.500.000 angebotenen neu auszugebenden Stückaktien aus der

IPO-Kapitalerhöhung zum Angebotspreis von EUR4,00 je Aktie. Trotz des

anspruchsvollen Marktumfeldes hat Godewind bereits Kaufangebote in dieser

Höhe sowohl von internationalen als auch deutschen Investoren erhalten.

Wie berichtet, beabsichtigt Godewind die Netterlöse aus dem Börsengang

kurzfristig in Gewerbeimmobilienportfolios in Deutschland zu investieren.

Zur Finanzierung dieser und weiterer Akquisitionen kann die Gesellschaft

neben den Erlösen aus dem Börsengang und neuer bzw. bestehender

Fremdkapitalfinanzierungen künftig auch weitere Aktien als Gegenleistung

ausgeben.

Die Angebotsperiode endet wie geplant am 27. März 2018. Die Aktien von

Godewind werden voraussichtlich erstmals am Donnerstag, 5. April 2018 am

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem

Börsenkürzel GWD gehandelt. Die International Securities Identification

Number (ISIN) lautet DE000A2G8XX3 und die deutsche Wertpapierkennnummer

lautet A2G8XX.

Citi und JP Morgan agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit

Berenberg und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint

Bookrunners.

Über Godewind Immobilien AG

Die Godewind Immobilien AG (GWI) ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien

spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf

dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios sowie Akquisitionen in

den Segmenten Logistik und Einzelhandel. Als aktiver Portfolio- und

Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und

Einkommenssteigerung an, die sich durch das regelmäßige Heben von

Wertschöpfungspotenzial ergänzt. Durch ein weitreichendes Immobiliennetzwerk

für Akquisitionen, strebt Godewind mittelfristig an, ein Immobilienportfolio

von rund EUR3 Milliarden aufzubauen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com

Kontakt Details

Investor Relations Kontakt

Gunnar Janssen

Godewind Immobilien AG

Telefon +49 69 25 73 75 190

E-Mail g.janssen@godewind-ag.com

Presse Kontakt

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 65

E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de

