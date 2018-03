DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Starker Anstieg der Öl- und Gasreserven von Salt Creek Oil & Gas

GO

Heute im Fokus

DAX schließt mit kräftigen Verlusten -- US-Börsen beenden Handel tiefrot -- Talanx erhöht Dividende -- Henkel mit verhaltenem Jahresstart -- Facebook, Bitcoin, GEA, Lufthansa, Covestro im Fokus

Boeing gibt Widerstand gegen Fusion zweier Zulieferer auf. Trump verbietet Nutzung digitaler Währung Venezuelas in den USA. IBM will offenbar Teil der deutschen Service-Sparte an Bechtle verkaufen. K+S-Vorstände kaufen Aktien. Verdi ruft erneut zu Warnstreiks bei der Deutschen Telekom auf.