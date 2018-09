DGAP-News: Exyte Group: Exyte plant Börsengang

DGAP-News: Exyte Group / Schlagwort(e): Börsengang

Exyte plant Börsengang

- Exyte ist Weltmarktführer im Bereich kontrollierter und regulierter Fertigungsumgebungen

- Mit dem Zugang zum Kapitalmarkt will sich Exyte zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen und seine Bekanntheit bei Kunden und als Arbeitgeber weiter steigern

- Notierung auf dem regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse in Q4 2018 geplant

- Ein bedeutender Minderheitsanteil soll in den Streubesitz gehen, die Erlöse sollen der M+W Group GmbH als derzeitigem Alleinaktionär zufließen

- Umsatz von 2,4 Milliarden EUR in 2017 (+ 13% ggü. Vorjahr) und bereinigtes EBIT von 108 Millionen EUR in 2017 (+ 26% ggü. Vorjahr)

- Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2018 mit Umsatz von 1,7 Milliarden EUR und bereinigtem EBIT von 82 Millionen EUR

- Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Exyte mit einem Umsatz von über 3,5 Milliarden EUR und einem bereinigten EBIT von über 160 Millionen EUR ein Rekordfinanzjahr

- Positiver Ausblick über 2018 hinaus unterstützt durch Strategieprogramm "Upside"

Stuttgart, 24. September 2018 - Exyte AG ("Exyte"), Weltmarkführer in der Planung, Entwicklung und Konstruktion von High-Tech Fabriken und Anlagen für die Halbleiterindustrie, hat heute die angestrebte Notierung auf dem regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben. Der angestrebte Börsengang soll durch Ausgabe von nennwertlosen Inhaberaktien aus dem Bestand der M+W Group GmbH im vierten Quartal 2018 erfolgen.

Mit einer deutschen Ingenieurstradition von mehr als 100 Jahren hat Exyte eine tiefgreifende Expertise im Bereich kontrollierter und regulierter Umgebungen entwickelt und gilt als Pionier auf dem Gebiet der Reinraumtechnik. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Beratung, über das Design bis hin zur Realisierung schlüsselfertiger Lösungen für die Halbleiterindustrie, Pharmaindustrie und für Datenzentren. Mit seinen drei strategischen Geschäftssegmenten Advanced Technology Facilities (ATF), Life Sciences & Chemicals (LSC) und Data Center (DTC) ist Exyte in mehr als 20 Ländern aktiv und hervorragend positioniert, um Kunden direkt vor Ort und global zu unterstützen. Mit über 4.800 Mitarbeitern erwirtschaftete Exyte im Jahr 2017 einen Umsatz von mehr als 2,4 Milliarden EUR und ein bereinigtes EBIT von 108 Millionen EUR.



Exyte strebt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an



Exyte strebt die Zulassung der Aktien zum regulierten Markt sowie die Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse an.

"Mit unserer langjährigen Erfolgsgeschichte basierend auf unseren technischen Fähigkeiten, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und dabei Vorgaben für Kosten und Termine zu erfüllen, bedienen wir hoch anspruchsvolle Kunden aus wachstumsstarken und dynamischen High-Tech-Industrien. Mit dem Zugang zum Kapitalmarkt wollen wir das Wachstumspotenzial in unseren Zielmärkten voll ausschöpfen. Die internationale Bekanntheit von Exyte wird bei Kunden und potenziellen Mitarbeitern nochmals deutlich zunehmen", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte.



Alle Erlöse fließen der M+W Group GmbH als derzeitigem Alleinaktionär zu. Die M+W Group GmbH ist Teil der Stumpf Group, die auch nach dem angestrebten Börsengang über die M+W Group GmbH weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an der notierten Gesellschaft halten wird.

Hervorragend positioniert, um von globalen Makrotrends zu profitieren



Exyte ist hervorragend positioniert, um in den strategischen Geschäftssegmenten ATF, LSC und DTC profitabel zu wachsen. Unterstützt wird das Wachstum in diesen Segmenten von globalen Makrotrends wie der Digitalisierung , der Elektromobilität, dem fortschreitendem Bevölkerungswachstum, dem Wandel im Gesundheitswesen und "Big Data".

Der für Exyte relevante Markt, d.h. der für Exyte zugängliche und auch von Exyte bediente Markt, soll nach eigener Einschätzung im Zeitraum 2014 und 2022 für das Segment ATF durchschnittlich um 7% pro Jahr, für das Segment LSC um 4% pro Jahr und für das Segment DTC um 8% pro Jahr wachsen. Der gesamte relevante Markt wird nach eigener Berechnung im Jahr 2022 eine Größe von über 111,5 Milliarden EUR erreichen, was einem durchschnittlichen Wachstum von 6% p.a. entspricht.

Zukünftige Wertsteigerung durch Strategieprogramm "Upside"

Mit dem Strategieprogramm "Upside" hat Exyte konkrete Maßnahmen definiert, durch die eine langfristige Wertsteigerung unterstützt werden soll. Die Strategie besteht aus vier Pfeilern:

- "Wachstum in den strategischen Geschäftssegmenten" durch klare Orientierung an den Kundenbedürfnissen;

- "Buy & Build" durch ergänzende Akquisitionen für die strategischen Geschäftssegmente;

- "Kontinuierliche Optimierung der Organisation" durch Prozessoptimierung und Komplexitätsreduktion;

- "Digitalisierung" in allen Bereichen des Unternehmens, von der Administration bis hin zur Abwicklung und Steuerung von Projekten.

Starke Ergebnisentwicklung mit positivem Ausblick



Nach einem Wachstum von durchschnittlich 19% pro Jahr seit 2015 erreichten der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 3,2 Milliarden EUR und der Auftragsbestand per 31. Dezember 2017 mit 2,1 Milliarden EUR (+53% gegenüber dem Vorjahr) Rekordwerte. Gleichzeitig belief sich der Umsatz der Exyte auf 2,4 Milliarden EUR, verglichen mit 2,1 Milliarden EUR im Vorjahr (+13% gegenüber dem Vorjahr). Das bereinigte EBIT stieg dabei von 86 Millionen EUR in 2016 auf 108 Millionen EUR in 2017 (+26% gegenüber dem Vorjahr).

Diese positive Entwicklung setzte sich in 2018 fort: Der Auftragseingang in der ersten Jahreshälfte 2018 stieg um 92% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichte erstmals 3 Milliarden EUR. Für den Sechsmonatszeitraum per 30. Juni 2018 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 85% gegenüber der Vorjahresperiode auf 1,7 Milliarden EUR steigern. Das bereinigte EBIT stieg dabei im gleichen Zeitraum auf 82 Millionen EUR an, was einem Wachstum von 288% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 4,9%. Auf Basis des starken Auftragsbestands geht das Unternehmen davon aus, im Jahr 2018 ein bereinigtes EBIT von über 160 Millionen EUR und einen Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden EUR zu erzielen. Dabei erwartet Exyte in jedem der strategischen Geschäftssegmente eine deutliche Umsatzsteigerung, insbesondere im Segment ATF.

"Unsere sehr guten Geschäftszahlen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind ein sehr guter Anhaltspunkt dafür, dass wir das Jahr 2018 voraussichtlich mit einem neuen Umsatz- und Ergebnisrekord abschließen werden. Einen erheblichen Teil unserer Umsatzerlöse und unseres gestiegenen Auftragsbestands generieren wir mit langjährig gewachsenen Kundenbeziehungen", erläutert Wolfgang Homey, CFO von Exyte.

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte, blickt über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus: "Wir sind ideal positioniert, um Investoren ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum sowie attraktive Renditen zu bieten."

Für den geplanten Börsengang agieren BofA Merrill Lynch und die UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Commerzbank und Crédit Agricole CIB fungieren als weitere Joint Bookrunners.



Kontakt

Katrin Neuffer

Corporate Communications and Investor Relations

Telefon: +49 711 8804-4062

E-Mail: ir@exyte.net

Über Exyte

Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und Konstruktion von High-Tech Fabriken und Anlagen. Seit unserer Unternehmensgründung vor mehr als 100 Jahren haben wir eine einzigartige Expertise für kontrollierte und regulierte Fertigungsumgebungen entwickelt. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Exyte mit über 4.800 erfahrenen und motivierten Mitarbeitern (zum Ende des Jahres) einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro im Vergleich zu 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Exyte ist 2018 durch eine Umstrukturierung der M+W Group entstanden. Die Exyte AG ist Teil der Stumpf Gruppe. Weitere Informationen zum Unternehmen finden sie auf unserer Webseite unter: www.exyte.net

