DGAP-News: GBC AG: GBC Research startet Coverage der Nebelhornbahn-AG: Kursziel 45,12 EUR; Rating KAUFEN

CORPORATE NEWS



GBC Research startet Coverage der Nebelhornbahn-AG: Kursziel 45,12 EUR; Rating KAUFEN - Geschäftsjahr 2016/2017 mit Umsatz- und Gewinnrekord abgeschlossen - Geplanter Neubau erschließt weiteres Wachstumspotenzial - Deutlich höhere Umsatz- und Rentabilitätsniveaus Augsburg, 31. Juli 2018 - GBC Research hat kürzlich die Coverage der Nebelhornbahn-AG begonnen. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2016/17 ein Rekordergebnis erzielt hat, sehen wir in dem geplanten Neubau der Nebelhornbahn mittelfristig erhebliches Rentabilitäts -und Wachstumspotenzial. Auf Basis der Umsatz- und Ertragsschätzungen für die kommenden Jahre haben wir unter Anwendung unseres DCF-Modells ein Kursziel von 45,12 EUR je Aktie ermittelt. Aufgrund des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus das Rating KAUFEN. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 erzielte die Nebelhornbahn-AG Umsatzerlöse in Höhe von 11,01 Mio. EUR und damit 42,0% mehr als im Vorjahr. Verantwortlich für diesen Umsatzsprung waren vor allem die neue Gipfelstation und der Nordwandsteig. Durch diese Angebotsverbesserungen konnte die Gästeanzahl um 23,2% auf einen neuen Rekordwert von 0,50 Mio. gesteigert werden (VJ: 0,41 Mio.). Dies lag deutlich über den Erwartungen des Managements. Die dynamische Umsatzentwicklung spiegelte sich auch deutlich im Betriebsergebnis (EBITDA) wider. So konnte das EBITDA um 42,9% auf 2,90 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 2,03 Mio. EUR). Bereinigt um einen Sondereffekt (einmalige Ersatzinvestition) in Höhe von 0,8 Mio. EUR ergab sich sogar ein EBITDA von 3,70 Mio. EUR. Auf Netto-Ebene konnte der Jahresüberschuss um +94,3% auf 0,81 Mio. EUR gesteigert werden (VJ: 0,42 Mio. EUR).



Für das laufende GJ 2017/18 erwarten wir konservativ mit 10,82 Mio. EUR ein Umsatzniveau leicht unter dem Vorjahr, bedingt durch einen nachlassenden Neuigkeitseffekt, der im abgelaufenen GJ 2016/17 durch die neue Gipfelstation und den errichteten Nordwandsteig erzielt wurde. Parallel hierzu gehen wir auch mit 2,88 Mio. EUR von einem leicht niedrigeren EBITDA aus.



Deutlich höhere Umsatz- und Rentabilitätsniveaus durch Neubauprojekt möglich



Im Folgejahr 2018/19 rechnen wir mit einem leichten Anstieg der Gästezahlen durch die höhere Bekanntheit der Attraktion und mit leichten Preisanpassungen sowie dem Baubeginn der neuen Nebelhornbahn. Hierbei sollten Umsatzerlöse von 11,28 Mio. EUR und ein EBITDA von 3,14 Mio. EUR erzielt werden können. Für das von uns erwartete neue Großprojekt (neue Nebelhornbahn) sollte ein Investitionsvolumen von rund 40,0 Mio. EUR anfallen. Wir sind davon überzeugt, dass die Nebelhornbahn-AG langfristig durch den erwarteten Neubau der Hauptbahn deutlich höhere Umsatz- und Rentabilitätsniveaus erreichen kann. Für das GJ 2019/20 erwarten wir die Fertigstellung der neuen Nebelhornbahn, die dann eine deutlich höhere Beförderungsleistung ermöglichen sollte. Durch die dann wesentlich höhere Kapazität der neuen Bahn, erwarten wir für die darauffolgenden Geschäftsjahre deutlich höhere Umsatzerlöse sowie aufgrund der einsetzenden Skaleneffekte eine überproportionale Ergebnisentwicklung. Konkret rechnen wir mit Umsatzerlösen von 13,23 Mio. EUR und einem EBITDA von 4,43 Mio. EUR im GJ 2020/21 sowie mit Umsatzerlösen in Höhe von 13,58 Mio. EUR und einem EBITDA von 4,62 Mio. EUR im GJ 2021/22.



Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 45,12 EUR

