GBC Research startet Coverage der tick Trading Software AG: Rating Kaufen, Kursziel 27,00 EUR - SaaS-Anbieter für Banken und Finanzdienstleister mit hoher Skalierbarkeit - Hohes Wachstum mit Margenausweitung in Aussicht - Äußerst attraktive Dividendenrendite von nahezu 10% zu erwarten Augsburg, 15. Juli 2019 - GBC Research hat die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304) kürzlich in die Coverage aufgenommen. Die tick-TS bietet eine Handelsplattform für Banken und Finanzdienstleister als Software-as-a-Service an. Aufgrund des stark skalierbaren Geschäftsmodells rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 (endet am 30.09.) und das kommende Jahr 2019/20 mit weiter steigenden Jahresüberschüssen. Aufgrund einer Vollausschüttungsverpflichtung der Gesellschaft rechnen die Analysten zudem mit einer attraktiven Dividendenrendite von nahezu 10%. Auf Basis des GBC Bewertungsmodells (DCF-Model) haben die Analysten einen fairen Wert in Höhe von 27,00 EUR je Aktie ermittelt und vergeben vor dem Hintergrund des sehr hohen Upside-Potenzials (Kurs am 02.07.19: 17,20 EUR) das Rating KAUFEN. Rund 80% der Umsätze der tick-TS sind wiederkehrende Erlöse. Die Kostenbasis kann vergleichsweise umsatzunabhängig stabil gehalten werden. Hierdurch verfügt das Unternehmen über ein äußerst skalierbares Geschäftsmodell, was steigende Jahresüberschüsse in Zukunft in Aussicht stellt. Der GBC-Analyst Matthias Greiffenberger geht davon aus, dass die tick-TS zukünftig ein sukzessives Umsatzwachstum über den Ausbau des Bestands- und Neukundengeschäfts erzielen wird. Durch den hohen Anteil an wiederkehrenden Erlösen sollte die Umsatzbasis äußerst stabil sein. Weiterhin hat er Projekte und Märkte identifiziert, welche in Zukunft zu sprunghaften signifikanten Umsatzsteigerungen führen könnten. Eine äußerst attraktive Opportunität könnte sich aus dem Rückzug von Bloomberg aus dem Sell-Side Execution and Order Management Solutions (SSEOMS) Markt bis März 2021 ergeben. Insbesondere kleinere und mittlere Banken sollten Schwierigkeiten haben, die nun entstehende Lücke zu füllen. Die Softwareprodukte von tick-TS könnten mit geringen Modifikationen eine vollumfängliche SSEOMS-Lösung ergeben und sich bereits 2020 umsatzsteigernd auswirken. Aber auch der Markt für die White Label-App und der Markt für kleine und mittlere Asset Manager ist unseres Erachtens äußerst attraktiv für die tick-TS und könnte weiteres Umsatzpotenzial mit sich bringen. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 erwartet GBC Umsatzerlöse in Höhe von 6,50 Mio. EUR, bzw. 6,89 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019/20. Die schlanke Kostenstruktur sollte auch zukünftig aufrechterhalten werden können, was bei den steigenden Umsatzerlösen zu deutlichen Margenausweitungen führen sollte. Die Analysten prognostizieren ferner im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 ein EBIT in Höhe von 2,27 Mio. EUR (34,9% Marge) und 2,37 Mio. EUR (34,4% Marge) im Geschäftsjahr 2019/20. Der Jahresüberschuss sollte auf 1,56 Mio. EUR (2018/19) und im kommenden Geschäftsjahr auf 1,63 Mio. EUR steigen. Damit sollte eine Dividende in Höhe von 1,52 EUR (2018/19) bzw. 1,60 EUR (2019/20) möglich sein, was zum aktuellen Kurs einer äußerst attraktiven Dividendenrendite von nahezu 10% entsprechen würde. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18375.pdf ------ Pressekontakt

