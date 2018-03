DGAP-News: GBK Beteiligungen AG erzielt wieder hohe Dividende

GO

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX leichter -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Bank mit Gegenwind im Investmentbanking -- BMW erwartet 2018 leichtes Umsatzplus -- DWS, Bayer, Monsanto, Facebook, Tesla, E.ON im Fokus

General Mills-Aktie bricht nach Gewinnwarnung ein. Brüssel will härtere Steuerregeln für Internet-Riesen. PSA investiert in Opel-Werke außerhalb Deutschlands. BMW hat bei DriveNow angeblich Trümpfe in der Hand. Bittrex entfernt Ende März über 80 Altcoins. Spotify gibt sich Regeln für Börsengang.