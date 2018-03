DGAP-News: MOBOTIX AG: Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

GO

Heute im Fokus

DAX sehr fest erwartet -- Kräftige Gewinne in Asien -- Deutsche Bank sucht angeblich Nachfolger für Cryan -- Ströer will Dividende deutlich anheben -- Tesla, SpaceX im Fokus

Nordex erwartet Rückgang bei Umsatz und Profitabilität. Auch Twitter verbietet Werbung für Bitcoin & Co. Facebook-Chef Zuckerberg soll vor US-Senatsausschuss aussagen. Novartis verkauft Anteil an Consumer-Healthcare-JV an GSK. Nobelpreisträger Robert Shiller warnt: Trump wird eine "Wirtschaftskrise" auslösen. Apple legt nach: Kommt 2020 ein faltbares iPhone?