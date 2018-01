DGAP-News: PATRIZIA Immobilien AG: TRIUVA wird zum 1. Januar 2018 Teil von PATRIZIA

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

Asiens Börsen mit kräftigen Gewinnen - Nikkei im Feiertag -- Kartellamt begrüßt harte Prüfung von Bayers Monsanto-Deal -- Siemens will vor IPO von Medizintechnik-Sparte Staatsfonds-Interesse testen

Glencore verkauft australische Kohlemine. Südkorea schlägt Nordkorea Gespräche in der nächsten Woche vor. Stimmung in Chinas privaten und mittelständischen Unternehmen besser. Hyundai und Kia peilen Absatz von 7,55 Millionen Autos an. Commerzbank will Ratenkredit zum Kerngeschäft aufwerten.