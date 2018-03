DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit veröffentlicht umfassenden Wirkungsbericht (Group Impact Report) für das Jahr 2017 nach GRI-Richtlinien

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit veröffentlicht umfassenden Wirkungsbericht (Group Impact Report) für das Jahr 2017 nach GRI-Richtlinien

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit veröffentlicht umfassenden

Wirkungsbericht (Group Impact Report) für das Jahr 2017 nach GRI-Richtlinien

27.03.2018 / 09:39

ProCredit veröffentlicht umfassenden Wirkungsbericht (Group Impact Report)

für das Jahr 2017 nach GRI-Richtlinien

Der Group Impact Report für das Jahr 2017 gibt einen Einblick in die

soziale, wirtschaftliche und ökologische Wirksamkeit der Geschäftstätigkeit

der ProCredit Gruppe, deren Muttergesellschaft die in Frankfurt am Main

ansässige ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) ist. Die

Banken der ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht,

sind auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Der Impact Report wurde

gemäß den Richtlinien der "Global Reporting Initiative" (GRI), den

sogenannten GRI Standards, aufgestellt und erfüllt somit die Anforderungen

an die nichtfinanzielle Berichterstattung. Für diese transparente

Berichterstattung werden besonders diejenigen Themengebiete beleuchtet, die

ProCredit zuvor im Rahmen von Stakeholder-Befragungen und einer

detaillierten Materialitätsanalyse identifiziert hatte. Die als wesentlich

eingestuften Themen werden unter den Aspekten "Geschäftsmodell", "Prinzipien

im Umgang mit Kunden" sowie "Personalphilosophie" dargestellt.

Borislav Kostadinov, Mitglied des Managements der ProCredit Holding,

bemerkte: "Wir sind stolz, mit diesem Report unsere Wirksamkeit für

nachhaltige Entwicklung in den Ländern, in denen wir aktiv sind,

hervorzuheben. Heute veröffentlichen wir - zusammen mit unserem

Konzernabschluss 2017 - unseren jährlichen Group Impact Report, den wir

gemäß den Richtlinien der "Global Reporting Initiative" (GRI)

zusammengestellt haben. Der Bericht gibt einen Einblick in die spürbare

Wirkung, die wir durch unser besonderes Geschäftsmodell, unsere besonderen

Kundenbeziehungen und unsere besondere Personalphilosophie erreichen

konnten."

Den aktuellen Impact Report finden Sie auf der Website der ProCredit Holding

( http://www.procredit-holding.com/en/vacancies-and-service/downloads.html).

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite. www.procredit-holding.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407

WKN: 622340

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange

