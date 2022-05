DGB-Chef Hoffmann an Putin: 'Beendigen Sie diesen Krieg'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin anlässlich des Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine aufgefordert. "Nutzen Sie diesen Tag des Friedens und beendigen Sie diesen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine sofort", sagte Hoffmann am Sonntag zur Eröffnung des 22. DGB-Bundeskongresses in Berlin. "Waffenstillstand jetzt" laute die Forderung der deutschen, der europäischen und der internationalen Gewerkschaften weltweit./bw/sk/DP/zb