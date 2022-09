DGB-Chefin Fahimi fordert Stabilisierung der Reallöhne

GO

Heute im Fokus

Nach Schock über US-Inflation: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Tesla wegen irreführender Werbeversprechen bei Fahrassistenz-Software verklagt -- Ethereum-Merge, VW, Shell, BVB im Fokus

Wizz Air kauft im großen Stil Flugzeuge bei Airbus. Schweizer Behörden durchsuchen Räumlichkeiten von Novartis. EZB-Ratsmitglied: Zinsen werden in einem Jahr höher sein als jetzt. Vienna Insurance ist bei der Suche nach einem neuen Vorstandschef fündig geworden. Schwere Wirtschafts- und Finanzkrise: Inflationsrate in Argentinien steigt auf 78,5 Prozent. People's Bank of China belässt Leitzins unverändert.