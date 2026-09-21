DAX 25.575 +1,1%ESt50 6.318 +1,3%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 11,55 +6,3%Nas 27.129 +2,3%Bitcoin 74.914 +5,9%Euro 1,1463 -0,2%Öl 100,4 -3,3%Gold 4.348 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

DGB-Chefin will Wachstumsagenda und aktive Industriepolitik

BERLIN (dpa-AFX) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat die Bundesregierung nach den Landtagswahlen aufgefordert, sich bei den Reformen auf eine Stärkung der Wirtschaft zu konzentrieren. "Wir reden jeden Tag über Sozialkürzungen, aber wir brauchen eine nachhaltige Wachstumsagenda und eine aktive Industriepolitik. Stattdessen signalisiert die Politik, dass man die Wirtschaft stärken könnte, indem man Sozialleistungen kürzt und Arbeitsrechte beschneidet", sagte Fahimi in einem "ZDF spezial" nach den Wahlen in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern.

Werbung

Zu einem für Samstag geplanten bundesweiten Protesttag sagte sie, Sozialleistungen und Arbeitsrechte seien "kein Geschenk der Politik, sondern das ist hart verdient, und deswegen gehen wir dafür auf die Straße". Sie erklärte: "Wir lassen uns unsere Errungenschaften nicht einfach mal so eben vom Tisch wischen."

Sie wundere sich, dass Reformen missinterpretiert würden als etwas, was Zumutungen auslösen müsse. Es müsse mit einer ganzen Reihe von Mythen aufgeräumt werden. "Unsere Systeme sind nicht so instabil, wie erzählt wird. Aber trotzdem, ja, wir wollen auch Reformen", sagte Fahimi.

So sollten alle Beschäftigten in die Finanzierung der Gesundheit einbezogen werden. Privat Krankenversicherte dürften sich nicht rausschummeln können bei der Finanzierung weiterer Leistungen auch für Nichtbeitragszahler. Der DGB wolle zudem eine verlässliche Rente für alle Generationen und nicht die Herausnahme einzelner Leistungen. Fahimi sagte: "Vor allem geht es aber darum, dass wir unsere Arbeitsplätze erhalten, dass wir innovative Standorte nach vorne bringen."/cn/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.