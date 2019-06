DGB will weniger befristete Stellen bei Bund, Land und Kommunen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert die weitgehende Abschaffung befristeter Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst. Um seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden, sollte dieser ganz auf die sachgrundlose Befristungen verzichten und Befristungen aus sachlichem Grund auf das erforderliche Maß beschränken, forderte die DGB-Vizechefin Gabriele Frenzer-Wolf am Freitag in Stuttgart. Im Südwesten arbeiten über 500 000 Menschen bei Bund, Land und Kommunen. Am kommenden Sonntag wird der Tag des öffentlichen Dienstes begangen./ols/DP/jha