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DGL Investments No 1 präsentierte Quartalsergebnisse

20.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DGL Investments No. 1 Inc Registered Shs
0,01 CAD 0,00 CAD 0,00%
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DGL Investments No 1 hat am 18.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DGL Investments No 1 ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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