DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Montagvormittag Boden gut

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 44,86 EUR zu.

Um 14:05 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 44,86 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,14 EUR zu. Mit einem Wert von 44,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 872.866 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 4,66 Prozent niedriger. Bei 34,89 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,23 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.038,00 EUR gelegen.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

