DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 44,11 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 44,11 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,06 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,20 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.873 Stück gehandelt.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Gewinne von 6,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 26.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 22,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,00 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

