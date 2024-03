DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 42,48 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 42,48 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,98 EUR. Bisher wurden heute 1.831.880 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,75 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,17 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,29 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag stärker