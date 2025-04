DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag im Plus

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 39,93 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 39,93 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 427.090 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 9,80 Prozent niedriger. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,89 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,25 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 30.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,12 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

