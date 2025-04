DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 39,80 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 39,80 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 39,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 39,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 85.902 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,23 Prozent hinzugewinnen. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

