DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 44,64 EUR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 44,64 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,44 EUR ab. Bei 45,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.987.596 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 5,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,44 EUR im Jahr 2023 aus.

