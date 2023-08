DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag schwächer

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 44,67 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 44,67 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,44 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.850.114 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 5,32 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 50,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,28 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,44 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

