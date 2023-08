DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Minusbereich

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 45,37 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 45,37 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,16 EUR nach. Bei 45,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 253.402 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 3,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,59 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,28 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 20.918,00 EUR, gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,41 Prozent präsentiert.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,44 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment verdient