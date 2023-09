DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag mit Aufschlag

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 43,18 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 43,18 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,36 EUR. Bei 42,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 334.935 Stück.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,14 EUR an.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 20.094,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.029,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,37 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

