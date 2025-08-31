DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 38,97 EUR.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,97 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,06 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,00 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.521 Aktien.
Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,25 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.
In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
