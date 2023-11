DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 36,44 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 36,44 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 36,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 386.779 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 50,36 EUR.

Am 01.08.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20.094,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.029,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

