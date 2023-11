DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 36,82 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,88 EUR. Bei 36,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 773.554 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 27,77 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 50,36 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Am 05.11.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,22 EUR fest.

