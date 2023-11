DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Vormittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,68 EUR abwärts.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 36,68 EUR ab. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.547 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,28 Prozent. Bei einem Wert von 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,36 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,22 EUR im Jahr 2023 aus.

