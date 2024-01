DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 45,29 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 45,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 45,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,05 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.083 Stück gehandelt.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,88 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,30 EUR. Dieser Wert wurde am 02.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 28,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19.398,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.038,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,17 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verdient

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Experten empfehlen DHL Group (ex Deutsche Post) im Dezember mehrheitlich zum Kauf

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Freitagmittag