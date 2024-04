DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 39,79 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 39,79 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,78 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 39,97 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 491.022 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,23 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 10,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,21 Prozent zurück. Hier wurden 21.348,00 EUR gegenüber 23.776,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vorlegen. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,09 EUR je Aktie.

