DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 39,49 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 39,49 EUR nach. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,47 EUR. Bei 39,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 866.813 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23.776,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,09 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

