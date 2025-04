DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 39,25 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 39,25 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,11 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 524.804 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 12,79 Prozent wieder erreichen. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 15,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 06.03.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,83 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 22,70 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,12 EUR im Jahr 2025 aus.

