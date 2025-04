DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 39,64 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 39,64 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,45 EUR nach. Bei 39,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 103.622 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,68 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.05.2025 gerechnet. Am 30.04.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone