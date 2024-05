DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag höher

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 39,40 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,56 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 993.348 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 8,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,10 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,07 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

