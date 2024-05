DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag ins Plus

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,42 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 39,42 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,44 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.373 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,91 EUR aus.

Am 06.03.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 23,78 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

So stuften die Analysten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im vergangenen Monat ein

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 letztendlich in Rot