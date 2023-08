DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 43,56 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 43,56 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,95 EUR ab. Mit einem Wert von 43,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.343.061 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 31,87 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 49,32 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.593,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.094,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,42 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

