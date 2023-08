DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag schwächer

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 43,57 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 43,57 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,95 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 43,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.071.043 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 31,88 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,32 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR im Vergleich zu 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

