DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 43,23 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 43,23 EUR abwärts. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,17 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,41 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.565 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,32 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,06 Prozent zurück. Hier wurden 20.094,00 EUR gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.11.2023 gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

