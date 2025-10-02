DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,43 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 38,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 291.161 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 19,44 Prozent wieder erreichen.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,33 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Am 05.08.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,99 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL-Aktie mit Outperform
Die Expertenmeinungen zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im September 2025
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Deutsche Post
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen